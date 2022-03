75 anos de Elton John: descubra as músicas mais tocadas no Brasil

Da Redação, com assessoria

Elton John comemora 75 anos nesta sexta-feira (25). Em homenagem à data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo especial que aponta quais são as músicas do cantor britânico mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos. No banco da empresa, há um total de 811 faixas e 1.562 gravações cadastradas.

1. Your Song

2. Nikita

3. Sacrifice

4. Skyline Pigeon

5. Don’t Go Breaking My Heart

6. Rocket Man

7. Can You Feel The Love Tonight

8. You Gotta Love Someone

9. I Guess That’s Why They Call It The Blues

10. Daniel