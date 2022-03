Paolla Oliveira aposta em look de crochê para ensaio da Grande Rio e rouba cena: Não cansa de ser linda

25/03/2022 | 10:10



Paolla Oliveira mais uma vez deu um verdadeiro show de beleza em suas redes sociais! Em clima de Carnaval, a musa exibiu o look ousadíssimo que escolheu para o ensaio da Grande Rio, sua escola do coração.

No feed do seu Instagram, a atriz posou com um belíssimo look de crochê nas cores vermelha e verde, e ostentou o seu corpão em forma aos 39 anos de idade.

E bora pra Sapucaí, meu povo!!!, escreveu ela na legenda da publicação.

Claro que através dos comentários, Paolla colecionou uma chuva de elogios:

Não cansa de ser linda, disse um seguidor.

Maravilhosa, derreteu-se outra.

Eita Brasil, disparou um terceiro.