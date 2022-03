Dia de Ler Tolkien: eBooks estão com descontos de até 50% na Amazon

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



25/03/2022 | 09:55



O Dia de Ler Tolkien é comemorado hoje (25). Criada na Inglaterra há 19 anos e celebrada em diversos países, em escolas, museus e bibliotecas, a data que remete à vitória dos heróis da série O Senhor dos Anéis contra Sauron é marcada pela leitura das obras do autor britânico.

Para ajudar os fãs que querem participar das festividades, a Amazon criou uma loja especial com as obras de J.R.R. Tolkien, que são publicadas pela editora HarperCollins no Brasil.

Além de encontrar em um único lugar todos os livros da saga O Senhor dos Anéis e outras obras do autor, leitores podem adquirir os eBooks de Tolkien com até 50% de desconto até 28 de março. Veja a lista com algumas das obras disponíveis que estão com valores especiais no período:

Os fãs ou interessados em entrar nesse universo também podem aproveitar as oportunidades do Dia de Ler Tolkien para colocar as leituras em dia e se preparar para o lançamento de O Senhor dos Anéis: Anéis do Poder. A série original do Amazon Prime Video traz às telas as lendas heroicas da Segunda Era da história da Terra-Média. A estreia está agendada para 2 de setembro.