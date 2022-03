Guedes vai a Paris e Madri para encontros com OCDE e investidores

25/03/2022 | 09:14



O ministro da Economia, Paulo Guedes, viaja neste fim de semana para França e Espanha, informa o Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, confirmando apuração do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, desta semana. Conforme a reportagem, Guedes vai aos dois países da Europa para "vender" o plano econômico do governo, defender ações de meio ambiente realizadas no País e buscar, assim, atrair mais capital estrangeiro. Na agenda, compromissos na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e com investidores e empresários.

O período da viagem do ministro vai de 26 de março a 1º de abril. A primeira parada será em Paris, onde participa de reunião bilateral com o secretário-geral da OCDE, de encontros com diretores e representantes permanentes de Estados Membros da Organização, de evento organizado pela Embaixada do Brasil em Paris com empresários franceses e de entrevista coletiva de imprensa internacional.

Depois, Guedes segue para Madri, onde participa de entrevista no Seminário "Desafíos y Oportunidades en América Latin" na Universidad Internacional de La Rioja, de sessões de diálogo com autoridades governamentais no Fórum organizado pela Fundação Internacional para a Liberdade e de reuniões bilaterais com a imprensa e empresários espanhóis.

Guedes irá acompanhado do secretario executivo do Ministério, Marcelo Guaranys. Nesse período, o secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, assume a pasta como ministro substituto.