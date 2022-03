Após viagem às Maldivas, cantora Iza pode estar à espera do primeiro filho

25/03/2022 | 09:10



Será que a família de Iza e do produtor musical, Sérgio Santos vai aumentar? Segundo uma fonte bem próxima da cantora e do casal, sim. As informações são do jornal Extra.

Após uma viagem romântica às Maldivas para celebrar três anos de casamento, Iza e Sérgio estão à espera do primeiro filho. De acordo com a fonte, que não teve o nome revelado, a cantora não revelará agora porque está no início da gestação.

Ela não vai falar agora, está no início. Mas vai ter um bebê, garantiu.

Recentemente, o corpo de Iza chamou atenção durante o ensaio na quadra da Imperatriz Leopoldinense, da qual é rainha da bateria. No local, ela exibiu uma discreta barriguinha.