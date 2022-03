Ataque funciona e Brasil goleia o Chile por 4 a 0

Dérek Bittencourt

25/03/2022 | 08:53



O Brasil não teve grandes dificuldades para golear o Chile por 4 a 0, ontem à noite, no Estádio do Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Mesmo já classificada (líder absoluta, agora com 42 pontos), a Seleção entrou em campo com o que tem de melhor e foi muito superior ao adversário, que se complicou na busca pela vaga ao Mundial ­ os chilenos ocupam a sétima colocação, com 19 pontos, e precisam vencer o Uruguai, e ainda torcer por derrotas de Peru e Colômbia na rodada decisiva, terça-feira, para irem ao Catar.

A atuação da equipe verde eamarela nemfoi das mais brilhantes, mas o ataque foi eficiente nos minutos finais. Primeiro, Neymar foi esperto, deixou o corpo e sofreu carga de Isla: pênalti que o próprio atacante cobrou e abriu o placar, aos 43 minutos. Pouco depois, Bravo saiu jogando errado, Antony lançou para Vinícius Júnior, que bateu cruzado e ampliou.

Na segunda etapa, logo no primeiro minuto, um lance poderia ter mudado o destino da partida, quando Vidal diminuiu, mas o VAR anulou por impedimento. O alívio fez com que o Brasil mantivesse o controle do jogo, mas sem tanta intensidade. Em lances praticamente seguidos, Neymar e Vinícius Júnior receberam cartões amarelos que os deixam fora da partida contra a Bolívia, na terça-feira. Neste meiotempo, Antony ainda sofreu pênalti, este cobrado e convertido por Coutinho: 3 a 0.

Ainda deu tempo de, aos 45, Richarlison receber de Bruno Guimarães, marcar o quarto e decretar a goleada.

EUROPA

A Itália perdeu por 1 a 0 para a Macedônia do Norte e está fora da Copa do Mundo do Catar ­ segundo Mundial seguido ao qual os italianos não se classificam. As seleções se enfrentaram ontem, pela repescagem europeia, e os macedônios marcaram o tento da vitória aos 47 minutos da etapa final. Terça-feira, na cidade do Porto, a Macedônia disputa vaga no Catar contra Portugal