Netuno parte em busca de prêmio de consolação

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/03/2022 | 08:50



O Água Santa começou o Campeonato Paulista com o objetivo inicial de se livrar do rebaixamento, feito que só alcançou na última rodada e, consequentemente, acabou não tendo fôlego ou pontos suficientes para se classificar às quartas de final. Restou ao Netuno, então, a disputa do Troféu do Interior, que dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2023. A partir das 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia, a equipe de Diadema visita o Mirassol, em jogo único pelas quartas de final. Se avançar, ainda tem pelo menos mais dois jogos pela frente até o prêmio de consolação, que seria a classificação à competição nacional a partir do título ­ que seria o primeiro da agremiação desde a profissionalização.

Para este compromisso em Mirassol, o técnico Serginho não terá todo o elenco à disposição. Não bastassem os atletas que estão no departamento médico, casos de Emerson, Cristiano, Marcondes e Luan Dias, o atacante Caio Dantas está em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro ­ é desfalque certo ­ e o lateral-direito Alex Silva negocia com o Vila Nova-GO ­ é dúvida.

"Vamos em busca de desempenhar um bom papel, fazer bom jogo e quem sabe conquistar resultado positivo para passar de fase", afirmou o treinador. "O Mirassol dispensa comentários, é clube bem estruturado, em projeção a longo prazo, com pessoal muito profissional, mas também somos. No Inamar eles saíram com o triunfo (2 a 1, pela primeira fase), mas a gente sabe que foi jogo parelho, igual e acredito que eles sabem das nossas forças, qualidades, condições, então vai ser mais um jogo disputado, limpo e forte", emendou o comandante.

EM ARARAQUARA

A Ferroviária recebe a Inter de Limeira, às 21h, pela outra partida das quartas de final do Troféu do Interior. Botafogo e Ituano já estão garantidos nas semifinais do torneio caipira.