Cássio defende pênalti e leva Corinthians à semi do Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/03/2022 | 08:47



Foi na base da emoção e somente após a 14ª cobrança de pênalti, defendida por Cássio, que o Corinthians conseguiu garantir a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Na Neo Química Arena lotada, o Timão saiu na frente do Guarani, com Gil, mas o Bugre empatou com João Vitor. A igualdade perdurou até o apito final e a definição do classificado foi para as penalidades. Os sete corintianos acertaram o alvo, enquanto Madison parou em intervenção do arqueiro alvinegro, na segunda rodada de alternadas, e os corintianos puderam festejar o avanço.

Na próxima fase, o Corinthians terá pela frente o São Paulo, no domingo, às 16h, no Morumbi ­ o outro duelo, entre Palmeiras x Red Bull Bragantino, será amanhã, às 18h30, no Allianz Parque.

O Timão mandou no jogo na primeira meia hora de partida. Foram muitas chances criadas, com Fagner, Willian e Paulinho, mas nenhuma delas encontrou as redes. Aliás, o volante até conseguiu marcar, mas estava impedido e o gol não valeu. Na melhor resposta do Bugre, Madison acertou o travessão, calando por alguns segundos a Neo Química Arena. Na base da insistência, o Corinthians, enfim, abriu o placar. Aos 43 minutos, Renato Augusto cobrou escanteio e o zagueiro Gil cabeceou de forma certeira, abrindo o placar: 1 a 0. Antes do intervalo, Paulinho ainda teve a chance de aumentar, mas a bola acertou a trave.

Na segunda etapa, logo aos oito minutos, o Guarani chegou ao empate. E na mesma moeda. Após Cássio mandar para escanteio em defesa fundamental após finalização de Careca, Giovanni Augusto cobrou e o zagueiro João Victor mandou de cabeça para as redes: 1 a 1.

Em primeiro momento o Alvinegro pareceu ter sentido o baque do empate. Tanto que demorou para criar nova chance clara de gol: aos 37, Renato Augusto ficou no quase. Do outro lado, Ronald parou em Cássio e a igualdade persistiu.

Nos pênaltis, Fábio Santos, Giuliano, Renato Augusto, Júnior Moraes, João Victor, Fagner e Adson converteram, enquanto Madison teve a cobrança bloqueada por Cássio, fazendo a Neo Química explodir de alegria.