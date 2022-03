Na mesa de Elian a política fica de fora

Da Redação



25/03/2022 | 08:31



Fora dos radares políticos na cidade de Santo André, a ex-vereadora Elian Santana (DEM) aproveitou para almoçar em um restaurante que fica a menos de 500 metros da Câmara Municipal. Alvo da Operação Barbour da PF (Polícia Federal), em 2018, que investigou esquema de fraude na concessão de aposentadorias especiais do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com possível participação do gabinete da ex-parlamentar, Elian chegou a ser afastada da cadeira de vereadora por mais de um ano. A Justiça Federal absolveu-a no ano passado. Com o desgaste, amargou a quinta suplência na eleição de 2020, obtendo apenas 1.548 votos. Durante o almoço de ontem, a ex-vereadora falou sobre o programa BBB e séries da TV, enquanto saboreava um filé de frango à parmegiana.

Bastidores



Ele, de novo

O apresentador José Luiz Datena (União Brasil) mais uma vez tem o nome cotado para entrar na disputa eleitoral. Ele já ensaiou em outras oportunidades, mas agora teve o nome lançado pelo PSDB e União Brasil, ontem, para concorrer a uma vaga no Senado por São Paulo e vai compor uma coligação das siglas no Estado, dividindo o palanque com o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Pesquisa divulgada semana passada mostra que Datena lidera com folga as intenções de voto, com 39%, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), com 15%, e o empresário Paulo Skaf (MDB), com 13%.

Recurso indeferido

A Prefeitura de Santo André indeferiu ontem recurso impetrado pela FUABC (Fundação do ABC) relacionado ao processo licitatório para contratação de OS (Organização Social) para o gerenciamento, operacionalização, execução e fomento dos serviços da rede de urgência e emergência em equipamentos de saúde do município. Com a decisão, foi homologada como vencedora do certame a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), que havia obtido 99,5 pontos na avaliação da concorrência. O chamamento público para a escolha da entidade foi aberto em junho de 2021. A estimativa da administração municipal envolve gasto anual de R$ 213,1 milhões (R$ 17,7 milhões mensais).