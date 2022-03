São Bernardo amplia ações de segurança em parceria com o Estado

Da Redação



25/03/2022



As ações integradas de prevenção e combate à criminalidade que envolvem as polícias Militar e Civil e a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo passaram a ser diárias neste mês, a partir de ampliação da parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado. Até então, a atuação das forças de segurança se resumia a ações pontuais, em bairros mapeados com maiores índices de crimes, mas agora as atividades da Operação São Bernardo Mais Segura se estendem por toda a cidade.

Nos últimos dias, por exemplo, a operação tem focado no patrulhamento e em bloqueios itinerantes nos bairros Rudge Ramos e Pauliceia, locais onde há registros de roubos, sobretudo cometidos por criminosos que se utilizam de motocicletas em suas ações. Na manhã de anteontem, o prefeito Orlando Morando (PSDB) acompanhou, durante um período, um bloqueio no cruzamento entre a Rua Afonsina e a Avenida Lauro Gomes, no Rudge Ramos.

"Combater a violência é um trabalho que não pode parar. E é o que estamos fazendo em São Bernardo, com a atuação da nossa GCM e das polícias Civil e Militar. Infelizmente, nos dias atuais, as motos têm virado arma para criminosos praticarem furtos, roubos e até crimes piores. É nosso dever proporcionar uma cidade mais segura à população", destacou o chefe do Executivo.

A Operação São Bernardo Mais Segura deflagrada na quarta reuniu cerca de 250 policiais e guardas-civis e mais de 100 viaturas das três forças de segurança espalhados pela cidade. "Essas ações integradas demonstram que as forças de segurança estão unidas e se esforçando ao máximo para oferecer trabalho de excelência para a sociedade", frisou o secretário de segurança Urbana de São Bernardo, coronel Carlos Alberto dos Santos.

O comandante da PM no Grande ABC, coronel Gilson Hélio, ressaltou que a integração entre as forças de segurança em São Bernardo "tem apresentado números muito positivos" na recuperação de motos furtadas ou roubadas, apreensões de automóveis irregulares e captura de criminosos, por exemplo. Já o delegado Ronaldo Tossunian, da Delegacia Seccional de São Bernardo, reforçou que as operações também se estendem para toda a região, a fim de evitar que suspeitos cometam crimes no município e fujam para as cidades vizinhas.

BALANÇO

Só no período do início de março até agora, as ações da Operação São Bernardo Mais Segura resultaram na apreensão de 211 veículos e devolvidos aos proprietários; cerca de 9.000 motos vistoriadas (337 delas apreendidas); apreensão de 18 armas de fogo e três armas brancas; captura de 36 suspeitos com mandados de prisão; 177 pessoas detidas em flagrante; além de cerca de 1.500 condutores fiscalizados e cerca de 23,3 mil buscas pessoais.