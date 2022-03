'Estou vivendo a plenitude', diz Gretchen sobre apresentar 'Encrenca', na RedeTV!

25/03/2022 | 08:03



No próximo domingo, DIA 27, estreia na RedeTV! a nova temporada de "Encrenca". O time dessa edição conta com Narcisa Tamborindeguy, Marcelo Barbur (Beby), Tokinho e, ninguém mais, ninguém menos do que Gretchen. O novo formato do programa tem como intuito conectar a internet com a televisão e traz quadros inéditos com cada um dos apresentadores.

A Rainha do Rebolado, que também é conhecida como Rainha dos Memes, contou que o convite para participar do "Encrenca" veio pelo diretor geral Julio Piconi. "Ele Julio Piconi queria um elenco diferente, que levasse a internet para TV. Toda a ideia do novo trabalho foi por ele", conta Gretchen em entrevista ao E+, do Portal do Estadão.

Sobre a preparação para a versão apresentadora, ela conta que não teve um momento de "preparação" porque o legal é ser espontâneo e "cada um ser o que é realmente". "E eu acho que isso que ele o diretor geral quis levar para televisão, quando ele leva a internet para a TV. Porque o normal é a TV ir para a internet, mas o contrário foi uma ideia genial", fala.

Sobre essa nova fase em que está ingressando, ela confessa que está em seu melhor momento: "Estou vivendo melhor momento da minha vida. Com um homem incrível do meu lado. Meus filhos todos bem encaminhados e bem-sucedidos. Estou vivendo a plenitude".

Instigante sobre o que significa levar a internet para a televisão, a cantora não deu muitos spoilers sobre como essa dinâmica vai acontecer, mas contou um pouquinho sobre como o programa vai funcionar. "Algumas coisas que dá para falar é que teremos competições de tiktokers, memes (muitos memes), teremos o famoso trote com o Beby, musical, entrevistas com a Narcisa, entrevistas de festas com o Tokinho. Muita coisa interessante", diz.

Ao lado de Narcisa Tamborindeguy, Gretchen garantiu que, se depender das duas, as gargalhas estão garantidas durante o programa. As duas já se conheciam de outros trabalhos e mantêm uma amizade: "Ela Narcisa é muito carinhosa, muito doce, e ela está muito comprometida com o programa".

"Vocês podem esperar uma galeria de 'stickers' e memes novos, muita risada e um astral incrível", declara. Narcisa é dona de um dos bordões mais conhecidos no País: "Ai que loucura! Ai que babado", e que agora ganha uma nova versão o "Ai que encrenca!", especialmente para o novo dominical da RedeTV!.

Além de muita risada e diversão, Gretchen tem também outro ponto muito importante para o "Encrenca": o respeito. "A gente tem uma pessoa de baixa estatura, o Tokinho, e é assim que ele tem que ser chamado por todos. O mais importante é mostrarmos o respeito pela pessoa independente de como ela seja. É um programa para família, desde o neto até a avó. É um programa para sentar em casa, pegar a pipoca e dar muita risada", diz.

A ansiedade para a estreia ainda não deu as caras para ela e a cantora explica que isso ainda não aconteceu porque ainda há muitas coisas a fazer. Nessa sexta-feira, 25, o elenco grava a abertura e tem reuniões finais, e no sábado, 26, será gravado o piloto: "Estou tão ocupada que nem deu tempo de ter ansiedade para a estreia".

Com muitas novidades e uma dose de bom humor para o fim de semana, o programa vai ao ar todo domingo, a partir das 19h45, na RedeTV!. "Pode assistir pra relaxar. É lindo de se ver. O cenário é muito legal, vocês vão amar", finaliza Gretchen.