Avanço habitacional

24/03/2022 | 23:59



Mil, setecentos e vinte e três famílias andreenses realizam no domingo o sonho de morar em uma casa regularizada, com toda a documentação em dia. Parceria da Prefeitura com o governo do Estado vai entregar escrituras definitivas a moradores dos núcleos Tamarutaca e Sacadura Cabral, colocando fim a espera de meio século. Além da tranquilidade proporcionada pelos documentos de posse, que afastam a possibilidade de serem despejados dos locais onde criaram filhos e desenvolveram laços de afetos, passarão a ter a dignidade conferida aos cidadãos pelo endereço oficial.



Quem nunca teve o lar vilipendiado ou ao menos ameaçado certamente tem dificuldade para compreender o que representa a segurança jurídica salvaguardada pelos “papéis” que são entregues aos moradores de comunidades e núcleos habitacionais durante o processo de regularização de posse. A sensação de regozijo de quem é beneficiado pelos programas pôde ser bem dimensionada no processo de regularização dos 1.300 imóveis do Centreville, encerrado em fevereiro, também em Santo André.



Pois o governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) certamente vai entrar para a história como o que promoveu o maior programa de legalização imobiliária em Santo André. Graças, em grande medida, ao bom relacionamento do chefe do Executivo municipal com o Palácio dos Bandeirantes, onde o andreense e aliado de primeira hora Fernando Marangoni, secretário executivo de Habitação do Estado de São Paulo, é quem, na prática, comanda a pasta.



A interlocução entre o Grande ABC e o governo do Estado recolocou as sete cidades no raio de interesse do Executivo paulista. A atuação dos prefeitos, especialmente os tucanos Paulo Serra (Santo André), Orlando Morando (São Bernardo) e José Auricchio Júnior (São Caetano), que assumiram o protagonismo no cenário político nos últimos anos, reverte-se em investimentos e conquistas à região. As 1.723 famílias do Tamarutaca e Sacadura Cabral poderão sentir na pele o que significa o avanço das relações.