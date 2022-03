O municipalismo que faz diferença

Do Diário do Grande ABC



Foram três anos de trabalho para implementar ações efetivas e pioneiras em prol da elevação da qualidade de vida da população, em todas as regiões de São Paulo. Este é o cerne do livro Desenvolvimento Regional, Inovação e Municipalismo, que lançamos em 22 de março. Destaca todas as iniciativas de desenvolvimento e a luta pela redução das desigualdades regionais. Muito foi feito ao longo do último triênio e me sinto realizado com a publicação do livro. De fato, trata-se de prestação de contas de tudo o que foi feito até aqui pela gestão Doria – em 31 de março, deixo minhas funções como secretário para me dedicar às campanhas eleitorais do PSDB. Na obra são registrados todos os programas desenvolvidos ao longo deste período, Vale do Futuro, no Vale do Ribeira, Parcerias Municipais, Canal Direto – SP+Perto, entre outros tantos programas conceituados.



‘Nosso governo é municipalista, na linha do legado do governador Franco Montoro; somos municipalistas em planejamento e execução por respeito ao trabalho de prefeitos das 645 cidades paulistas’, diz o governador Doria. Volume mostra como, ao priorizar o municipalismo, a inovação e o desenvolvimento regional, São Paulo fortalece os municípios e ajuda o País a se desenvolver. Mostra ainda, nas palavras do vice-governador Rodrigo Garcia, como as ações do Executivo estadual ‘estreitaram e intensificaram a relação com os municípios, representando integração e inovação, e comprovando que as parcerias Estado-municípios são impulsionadoras de desenvolvimento’. Esta interação permitiu que São Paulo atingisse recorde de mais de 3.600 convênios e R$ 2 bilhões em recursos que chegarão aos 645 municípios. O Grande ABC também está sendo impactado pelos maiores investimentos da história do governo paulista.



A região registra 53 convênios de infraestrutura urbana firmados nesse período com a SDR, num total de R$ 279 milhões. Eles abrangem revitalização de espaços, recapeamento e pavimentação de vias, reforma de praças e centros esportivos etc. Destaco os convênios de R$ 120 milhões para a construção do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, em São Bernardo; as obras de conclusão do Complexo Hospitalar Santa Luzia, em Ribeirão Pires, para incrementar a capacidade hospitalar local, sendo R$ 16 milhões em investimentos, e Santo André com cerca de R$ 30 milhões para intervenções que incluem melhorias na Avenida dos Estados. Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra também possuem convênios relevantes e muitos desses investimentos seguem em curso. É o governo do Estado com políticas públicas inovadoras e sustentáveis para progresso econômico e social do Brasil. O livro está disponível à população, gratuitamente, no site da SDR.



Marco Vinholi é secretário estadual de Desenvolvimento Regional.



PALAVRA DO LEITOR

Bolsonaro – 1

Patifaria (MEC distribui Bíblias de editora de pastor em cerimônia com o ministro)! Este governo é um lixo. O pior governo de todos os tempos! Quem defende é pior que Bolsonaro.

Solange Santos

do Facebook



Bolsonaro – 2

Mas, segundo o presidente incompetente, não existe corrupção no seu governo.

Jurandir Baganha Costa

do Facebook



Bolsonaro – 3

Quero ver quando este louco sair do governo quantos ministros dele vão para a cadeia.

Paulo Silva

do Facebook



Bolsonaro – 4

<ais um pastel de vento da esquerda para desgastar o governo federal. Sei que tem algo estarrecedor no forno contra os mamateiros da educação, por isso fizeram esta cortina de fumaça. Aguardando cenas dos próximos capítulos...

Roseli Quintana

do Facebook



Lula – 1

Antes, já havia caído a máscara do juiz Sergio Moro, completamente envolvido no golpe para tira Dilma Rousseff e, consequentemente, Lula e o PT, do poder. Foram desmascarados e a verdade sobre o golpe veio à tona. Agora, outro envolvido no esquema, Deltan Dallagnol terá que indenizar Lulão pelas mentiras que contou na época (Política, ontem). A verdade pode demorar, mas ela sempre vem. Se cuida, Bolsonaro! Seus dias no poder e em liberdade estão contados.

Bernardo Luís Neto

Ribeirão Pires



Lula – 2

Em autêntica inversão de valores, o cara que se diz o mais honesto do Brasil foi condenado em três instâncias e é um dos responsáveis pelo rombo de R$ 18 bilhões na Petrobras, por decisão da Quarta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça), poderá receber de Deltan Dallagnol, à época procurador da República, indenização de R$ 75 mil por ‘ataques à honra’. Parece mentira, mas é verdade.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Paulo André – 1

Este é o jeito Jair Messias Bolsonaro de governar (Governo suspende auxílio pago a atleta de Santo André). Essa fortuna do Bolsa Atleta (R$ 1.850 mensais) já, já fará parte de algum bolso de amigos. Brasil sendo Brasil.

Alcione Nogueira Alves

do Facebook



Paulo André – 2

Mesmo sem estar treinando,ele é atleta, tirou licença, tem que continuar recebendo, sim! Essa miséria de auxílio. Enquanto isso, em Brasília os políticos continuam com suas regalias...

Leda Cristina Pastorelli

do Facebook



Paulo André – 3

O cara está no BBB (Big Brother Brasil) desde o dia 17 de janeiro e cortaram o benefício dele. Deveriam cortar os benefícios do ‘Bozo’, que está de férias desde quando virou político e nunca fez nada pelo povo.

Anderson Matias

do Facebook



Terrivelmente inútil

Temos presidente terrivelmente inútil! Assim como ocorreu na saúde, e comprovado pela CPI da Pandemia, esta gestão de Jair Bolsonaro entrega também o Ministério da Educação para mãos vis de alguns pastores evangélicos da Igreja Assembleia de Deus. Essa importante pasta, com seus quatro ministros até aqui, abandonou a obrigação de cuidar da qualidade da formação escolar dos filhos desta Pátria. Mas este presidente malcriado, e também desonesto com o País, autoriza para que esses corruptos sem cargo no governo invadam e tomem conta desse ministério. E, em nome de Deus, em vão, não largam das mãos a Bíblia! Afronta! O povo brasileiro está cansado de tanta safadeza e cumplicidade do Planalto!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)