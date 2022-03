Reinaldo Gottino recebe alta hospitalar após mal súbito: 'Vamos curtir a vida'

24/03/2022 | 20:21



Reinaldo Gottino, de 44 anos, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira, 24. O apresentador do Balanço Geral teve um mal súbito ontem, e precisou ser levado às pressas ao hospital.

O incidente ocorreu momentos antes do jornalista entrar no ar no programa que ele apresenta na Record TV. Gottino comunicou que recebeu alta em seu perfil nas redes sociais.

No Instagram, ele publicou uma selfie com seu médico e, na legenda, explicou que deve voltar em breve ao hospital: "Boas notícias. Liberado aqui pelo médico Leandro Echenique. Deu tudo certo. Exames feitos, procedimentos realizados e vamos voltar em breve".

"Obrigado a todos pelo carinho. Desculpe o susto. Fé e a gente é surpreendido sempre. Obrigado Deus", concluiu.

Posteriormente, Gottino postou uma foto no carro, com seus filhos Rafael e Giovana, e a mulher, Simone. "Com eles. Tarde especial. Vamos curtir a vida", celebrou.