Patrick de Paula é anunciado no Botafogo após deixar o Palmeiras

24/03/2022 | 20:21



Patrick de Paula foi oficialmente anunciado, nesta quinta-feira, como novo jogador do Botafogo. A negociação entre o Palmeiras e o time carioca estava acertada há vários dias e apenas algumas pendências de contrato restavam ser aparadas para que o jovem vestisse a camisa alvinegra.

Patrick de Paula é carioca e tem 22 anos. Foi descoberto na Taça das Favelas de 2017 e logo foi contratado pelo Palmeiras. No clube alviverde, despontou no time profissional em 2020. O volante foi o autor do gol do título paulista de 2020, em cobrança de pênalti, contra o Corinthians.

Mais tarde, o jovem conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2022). Foi bastante importante na conquista do segundo troféu continental consecutivo ao marcar gol de empate contra o São Paulo no jogo de ida da fase de quartas de final. Com o passar do tempo, Patrick de Paula foi perdendo espaço e acabou preterido pelo técnico Abel Ferreira.

Em 2021, o volante foi flagrado em uma casa noturna e perdeu pontos com a torcida, companheiros de time, comissão técnica e diretoria. Outros casos de indisciplica também dificultaram sua performance no Palmeiras. Em determinada ocasião, entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro com um brinco, mesmo tendo sido advertido pelo companheiros, e precisou retirar o acessório, deixando o time com um a menos em campo por alguns minutos.

Patrick de Paula não esteve na lista final de jogadores convocados para a disputa do Mundial de Clubes no último mês de fevereiro. Ao lado de dois colegas da base, Gabriel Menino e Renan, o jogador perdeu espaço e não participou da campanha que culminou com o vice-campeonato.

No Botafogo, o atleta espera reconquistar espaço e voltar a demonstrar técnica e entrega, itens que faltaram na reta final de sua passagem pelo Palmeiras. O volante será treinado por outro português, também especializado em trabalhar com jovens atletas. Luís Castro confirmou, nesta quinta-feira, que será o comandante do Botafogo, após deixar o Al Duhail, do Catar.