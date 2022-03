Rock in Rio 2022: Palco Supernova retorna e festival anuncia mais atrações

24/03/2022 | 19:48



Sucesso na sua estreia no Rock in Rio, em 2019, o palco Supernova retorna em sua segunda. O line-up do espaço seguirá o conceito de "Fábrica dos Sonhos", formado não somente por artistas expoentes da música nacional, mas também por atrações já consolidadas e reconhecidas pelo público. Em 2022, a cenografia do palco também será repaginada.

Os primeiros nomes foram revelados em um challenge no TikTok, patrocinadora de conteúdo do festival. São eles: Lil Whind (Whindersson Nunes), no dia 04/09, Priscilla Alcantara, dia 11/09, TETO, 03/09, e Francisco, el Hombre, no dia 08/09. Para o anúncio, os artistas postaram um vídeo em seu perfil na plataforma compartilhando seu sonho Rock in Rio e confirmando que irão realizá-lo no palco Supernova desta edição.

Ao todo, o Supernova receberá 32 atrações, em um espaço repaginado que vai encantar todos os fãs da Cidade do Rock. O palco ficará posicionado na área mais elevada da Cidade do Rock, tendo uma vista privilegiada de todo o festival.

O espaço Supernova contará com engrenagens na cenografia inspirado no SteamPunk, subgênero da ficção científica passado em uma realidade alternativa, cuja proposta estética remete ao Século XIX.