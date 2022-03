Lollapalooza 2022: confira 4 atividades para curtir no festival

24/03/2022 | 18:54



É claro que o foco do Lollapalooza é na música e no seu extenso line-up de artistas nacionais e internacionais. Mas o festival conta também com uma série de atividades, como uma área voltada para a sustentabilidade e reciclagem, um espaço com ONGs chamado Planeta Lolla, restaurantes para todos os tipos de gostos - até os veganos, e claro, a roda-gigante.

O Estadão montou uma lista de atrações que estarão disponíveis nos dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos. Confira a seleção:

Chefs Stage

Assim como na última edição, haverá uma área dedicada à alimentação, com food trucks e espaços para comer. Mas dessa vez a diversidade de alimentos será um grande ponto, que vai dos clássicos fast-foods até a cozinha vegana, com o pessoal da Açougue Vegano.

O restaurante oferece ao público receitas autorais e 100% veganas, como a premiada coxinha de jaca, eleita a melhor pela Sociedade Vegetariana Brasileira, e o Mr. Vegan Melt, um hambúrguer feito de shiitake, espetinho misto de soja defumada, cebola e linguiça calabresa vegana, coxinha de espinafre, o Hot Vegan que leva salsicha de grão de bico.

Os combos Mr. Vegan Melt + Coxinha ou o Hot Vegan + Coxinha, por R$ 35 cada. Também haverá cookies de baunilha ou chocolate, por R$ 9,90 cada.

Planeta Lolla

A organização do evento volta a montar o Planeta Lolla, área destinada a ONGs empenhadas em causas sociais e ambientais.

Entre os destaques estão o Greenpeace, que estará no festival explicando como atua na defesa do meio ambiente; a Teto, mobiliza voluntários para atuar lado a lado de moradoras e moradores em comunidades precárias de diferentes Estados e a Cabelegria, que arrecada cabelos, confecciona e distribui perucas para pacientes com câncer via correios e por meio de Bancos de Perucas (itinerante e fixos). Por lá, os participantes poderão doar seu cabelo.

Rock and Recycle by Braskem

Pela conscientização sobre a importância do descarte correto e da reciclagem durante o festival, a Braskem terá o Rock and Recycle. Ao se dirigir aos estandes do Rock and Recycle by Braskem para entregar os seus resíduos plásticos, o público poderá acumular pontos e trocar itens descartados por brindes na Rock and Recycle Store. São brindes relacionados à música, como fones de ouvido, palhetas de guitarra e discos de vinil, além de itens como viseiras, capas de chuva e até pares de ingressos para os dias restantes do evento. A expectativa da Braskem é coletar um montante superior às 46 toneladas de resíduos coletadas em 2019.

Roda-gigante

Um clássico do Lolla, a Roda-Gigante marca presença novamente no festival, mas dessa vez em um local diferente, ao lado do Chefs Stage. Na edição de 2019, ela estava próxima da Lolla Store. Caso você vá, se atente aos horários da programação dos shows, pois as filas para a atração costumam ser longas e bem demoradas.