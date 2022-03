Por R$ 480 mil, nova Ram 3500 chega ao mercado; veja fotos e vídeo

Da Redação

Do 33Giga



24/03/2022 | 18:58



A primeira Ram 2500 foi importada oficialmente para o Brasil em 2005. Em abril de 2021, a marca começou as entregas do seu segundo produto, a 1500 Rebel. Agora, está chegando a Nova Ram 3500.

Já nas concessionárias da empresa, a Ram 3500 é o primeiro modelo da Ram a ser lançado em duas versões bem destacadas, a Laramie – que inclui ainda a opção Night Edition – e a Limited Longhorn.

Ram 3500: mais força

O coração da Ram 3500 é o motor Cummins turbo diesel de 6,7 litros. Com seis cilindros em linha, essa usina de força despeja 377 cv a 2.800 rpm, a maior potência entre todas as picapes a diesel no Brasil (são 12 cv a mais do que na Ram 2500).

O torque é de 1.150 Nm a 1.700 rpm, número recorde no segmento (e superior em 65 Nm ao da Ram 2500). Diferentemente da 2500, a Ram 3500 conta com o sistema SCR (Selective Catalytic Reduction), que utiliza o Arla 32 para tratar os gases de exaustão e reduzir a emissão de poluentes.

Entre vários destaques, o bloco do propulsor é feito de ferro fundido vermicular, material que proporciona maior resistência estrutural, menores níveis de ruído, vibração e aspereza (NVH na sigla inglesa) e ajuda a reduzir o peso geral do conjunto. De última geração, a turbina é de geometria variável (VGT).

Quanto ao sistema de transmissão, o câmbio é automático de seis marchas. Um de seus pontos altos é o solenóide de força variável (VFS) do conversor de torque, que tem a função de suavizar as trocas na passagem de R (ré) ou D (Drive) para a posição P (Park). Por meio de comandos eletrônicos no painel, o condutor escolhe entre os três modos de tração, 4×2, 4×4 ou 4×4 reduzida, e o diferencial traseiro é antideslizante.

Nova Ram 3500: capacidade

A Nova Ram 3500 tem chassi extremamente rígido, formado com 98,5% de aços de alta resistência e a suspensão exclusiva, com molas longitudinais, resultando em muita aptidão para o trabalho pesado.

Dessa forma, a Ram 3500 é capaz de transportar uma carga de até 1.752 kg e rebocar até 9.021 kg. À frente da Ram 2500, que pode carregar 1.088 kg e rebocar 7.861 kg (respectivamente 664 kg e 1.160 kg a menos). Toda essa capacidade é assistida com o limitador de marchas, controle eletrônico do freio do reboque, além do Diesel Exhaust Brake e função Tow/Haul.

Quando equipada com pré-disposição de fábrica para reboque na caçamba (propício para trailers do tipo quinta roda ou gooseneck), o compartimento de carga tem capacidade de 1.628 litros. Nesta configuração, a caçamba ainda conta com tomada interna de 115v e duas tomadas para trailer, de 7 e 12 pinos.

Sem essa preparação, a caçamba conta com as duas práticas gavetas laterais RamBox, que são totalmente vedadas, podem ser trancadas e têm 122 litros de volume cada. Com os compartimentos laterais, a caçamba tem 1.280 litros de capacidade. Independentemente da configuração, a caçamba da Nova Ram 3500 possui revestimento especial, aplicado através de spray, além de iluminação a LED.

Até os espelhos retrovisores externos contribuem para a capacidade da picape. Eles são multifuncionais, com duas lentes com comandos elétricos independentes, antiembaçamento, luzes de posição, giro e de cortesia. Sem falar que os espelhos podem ser colocados de forma vertical, para aumentar o campo de visão quando se está puxando um trailer.

Nova Ram 3500 : luxo

A Nova Ram 3500 Limited Longhorn exibe sofisticação. Basta abrir a porta, subir no estribo elétrico retrátil de série (também na Laramie Night Edition) e entrar na cabine e se percebe isso. Imediatamente se está cercado de materiais nobres como couro Natura Plus e madeira legítima por todos os lados.

Numa combinação de marrom Cattle Tan e preto, o couro tem costuras contrastantes e não reveste apenas os bancos como também várias superfícies: parte do volante, a alavanca de câmbio, a cobertura e a porção interior do painel, as alças de acesso ao interior, o apoio dos braços e o painel superior das portas e o apoio dos braços central, que também serve como tampa do enorme porta-objetos.

Por sua vez, a madeira, em diferentes texturas, está presente em partes do volante, faixas nas portas, console central e detalhes do painel. Um dos toques mais chamativos é a faixa à frente do passageiro dianteiro, com o nome da versão (Limited Longhorn Edition) impressa a laser.

Os acabamentos dourados com filigranas nos aros do velocímetro e do conta-giros, no painel e console central chamam a atenção. Os tapetes da 3500 Limited Longhorn tem com o emblema da versão, desenhos em alto relevo com temática country e parte do tipo Berbere, que pode ser destacada para facilitar a limpeza. A inspiração western se vê também nas fivelas dos porta-revistas nas costas dos bancos dianteiros.

Externamente, a Ram 3500 Limited Longhorn se destaca por grade e rodas exclusivas e pela pintura two-tone (bicolor), com a parte superior da carroceria em Branco Pérola e com a porção inferior da cabine, arcos de roda, para-choques e detalhes das rodas em Marrom Walnut. Outra combinação existente apenas na versão de topo da Ram 3500 é Vermelho Delmonico (também perolizada) com os acabamentos cromados.

Nova Ram 3500: tecnologia

O nível de recursos tecnológicos de série da Ram 3500 Limited Longhorn é mais um ponto alto. A começar pela dianteira, com os faróis Full LED Matrix direcionais, exclusivos no segmento de picapes. Essa tecnologia aumenta a visibilidade noturna em curvas, com o projetor seguindo a posição do volante, virando em até 15° o farol do lado da curva e em até 5° o do lado oposto.

Há ainda muitos outros itens de destaque (que também fazem parte da versão Laramie Night Edition) como: espelho retrovisor digital, amplo pacote de assistências à condução (ADAS), com controle de cruzeiro adaptativo com parada, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma e assistente de permanência em faixa e sistema de som premium da Harman Kardon, com 17 alto-falantes e 1 subwoofer (na Laramie o áudio, também premium, é da Alpine, com 10 alto-falantes e 1 subwoofer).

Todas as versões da Nova Ram 3500 contam com câmera 360°, que facilita as manobras com a picape full size de mais de 6 metros de comprimento, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, além da exclusiva câmera de caçamba, útil para monitorar cargas ou facilitar o acoplamento no trailer. Outro destaque desde a versão Laramie é a central multimídia Uconnect com tela de 12 polegadas (a maior da categoria) e conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay para dois smartphones e cancelamento ativo de ruídos externos.

Há aquecimento e ventilação dos assentos dianteiros (os laterais de trás também são aquecidos a partir da Laramie Night Edition) e aquecimento no volante. Os ajustes dos pedais possuem ajustes elétricos, algo incomum no mercado e bancos dianteiros, ajustes elétricos de 10 posições, e duas memórias para o motorista.

Completam a lista de equipamentos as 9 portas USB, sendo 4 do tipo C, espalhadas pelo console central, que também acomoda um notebook de até 15 polegadas, além de duas tomadas de 115V de padrão norte americano.

E quando o assunto é porta objetos, a Nova Ram 3500 conta com dois compartimentos no assoalho da segunda fileira de bancos, que podem ser removidos para facilitar a limpeza, bem como outro abaixo do assento da segunda fileira de bancos e uma plataforma, que pode ser aberta para transportar uma carga no interior da picape ou até mesmo dar lugar a um colchão, afinal a grandalhona possui mais de 2 metros de largura.

Nova Ram 3500: pós-vendas

Entre os 28 acessórios originais Mopar da Nova Ram 3500 há uma câmera de trailer, que é instalada na traseira do trailer e transmite a imagem para a central multimídia do painel. Outros destaques são: capota marítima trifold, disponível para as configurações com e sem RamBox, lança com esfera para reboque, sobretapetes de borda elevada (de série na Laramie, mas que o cliente pode adquirir para a Longhorn) e ponteira de escapamento cromada.

O plano de manutenção programada é competitivo. As revisões são realizadas a cada 24.000 km ou anualmente, prazos condizentes com o perfil do cliente da Ram 3500. Dessa forma, a soma do valor das três primeiras revisões, que podem cobrir até 72 mil km, é de R$ 8.304, perfazendo um custo de R$ 115 a cada 1.000 km rodados, menor que de todas as picapes médias a diesel. A garantia é de três anos, com assistência Privilege Service 24 horas, 7 dias por semana.