Charles Michel é reeleito para a presidência do Conselho Europeu

24/03/2022 | 17:26



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, foi reeleito nesta quinta-feira, 24, para um segundo mandato de dois anos e meio, que irá durar até novembro de 2024. Em comunicado emitido pela instituição, o Conselho lembra que o belga será o terceiro a exercer a posição pelo máximo de tempo permitido desde que o cargo foi fundado, em 2009, no âmbito do Tratado de Lisboa.

Michel exerce a função desde dezembro de 2019. Antes, ele havia sido primeiro-ministro da Bélgica.