Fábio Faria se filia ao PP, mesmo fora da disputa eleitoral

24/03/2022 | 17:20



Apesar de ter desistido de disputar as eleições deste ano, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, trocou o PSD pelo PP. Ele assinou a ficha de filiação nesta quinta-feira, 24, na sede do partido, ao lado dos agora correligionários Arthur Lira (PP), presidente da Câmara, e Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil.

"Muito honrado em fazer parte de um partido que vem crescendo muito no Congresso Nacional", publicou o ministro no Twitter.

Faria duelou por meses com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) à vaga de candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Por um acordo intermediado pelo chefe do Executivo, Marinho foi o escolhido.

Longe das urnas, o ministro das Comunicações ficará no cargo até o final do mandato e já integra o comitê da campanha do presidente, comandado pelo senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ). Se Bolsonaro não for reeleito, Faria deve se dedicar à iniciativa privada.