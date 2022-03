J-Hope, da banda BTS, testa positivo para Covid-19

24/03/2022 | 17:10



A Big Hit Music, agência responsável pela banda BTS, informou nesta quinta-feira, dia 24, que o integrante J-Hope testou positivo para Covid-19 - vale lembrar que Suga, RM e Jin também contraíram a doença no começo deste ano, além de Jimin e V.

Por meio do aplicativo Weverse, que permite a comunicação entre fãs e artistas, a Big Hit Music afirmou que J-Hope sentiu dor de garganta antes ter obter o diagnóstico de coronavírus - eles também disseram que os outros membros do grupo estão bem e não apresentaram sintomas até o momento.

Veja o comunicado na íntegra:

Olá. Aqui é a Big Hit Music.

Gostaríamos de lhe fornecer algumas informações sobre o membro do BTS J-Hope, que foi diagnosticado com a COVID-19. J-Hope apresentou sintomas de dor de garganta e visitou um hospital para fazer um teste PCR na quarta-feira, 23 de março, e foi diagnosticado com a COVID-19 esta manhã.

J-Hope completou três doses da vacina COVID-19 e atualmente não apresenta nenhum sintoma extraordinário além de uma dor de garganta. Ele está em fazendo quarentena e se submete a tratamento em casa. Exceto pelo J-Hope, os membros da BTS não estão apresentando nenhum sintoma em particular no momento.

J-Hope está planejando participar das atividades programadas para o próximo mês, uma vez concluído seu tratamento em casa.A empresa coloca a saúde dos artistas como nossa principal prioridade, e faremos tudo o que pudermos para ajudar J-Hope em sua rápida recuperação. Também cooperaremos diligentemente com as solicitações e diretrizes das autoridades de saúde.