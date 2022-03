Reinaldo Gottino recebe alta do hospital e agradece esposa: Obrigado por tudo!

24/03/2022 | 17:10



Que alívio! Após realizar diversos exames, e dar sinal de vida em suas redes sociais, Reinaldo Gottino compartilhou nesta quinta-feira, dia 24 que recebeu alta - em seu feed do Instagram, ele aproveitou o momento para agradecer sua esposa Simone:

Meu amor! Obrigado por tudo!

Além de mostrar o seu amor, o apresentador compartilhou uma foto com o médico que cuidou dele e agradeceu aos fãs pela preocupação e pelo carinho. Ele também aproveitou para contar que terá que voltar ao hospital para acompanhamentos.

Boas notícias! Liberado aqui pelo médico Doutor Leandro Echenique. Deu tudo certo! Exames feitos, procedimentos realizados e vamos voltar em breve!!! Obrigado a todos pelo carinho!!! Desculpe o susto. Fé! E a gente é surpreendido sempre! Obrigado Deus!

Vale lembrar que na última quinta-feira, dia 23, Reinaldo Gottino teve que ser levado ao hospital às pressas - o apresentador do Balanço Geral teve dores no peito e passou mal antes de entrar no ar. Ele teve que sair dos estúdios da TV Record de ambulância.