Paulo Serra amplia projeto do Guaraciaba e prevê entrega em outubro

24/03/2022 | 16:06



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), vistoriou as obras de revitalização do parque do Guaraciaba, anunciou ampliação das intervenções na área e projetou a entrega do equipamento totalmente reformulado entre setembro e outubro desse ano.

Anteriormente, o espaço tinha previsão para ser entregue no primeiro semestre deste ano, mas como a administração tucana planejou ampliar as intervenções na área decidiu tudo de uma vez em outubro. O investimento previsto é de R$ 12 milhões, sendo R$ 10 milhões em contrapartida ambiental e R$ 2 milhões dos cofres municipais.

“A gente vai prorrogar… Ampliamos a obra e vamos prorrogar a entrega por, pelo menos, seis meses do parque do Guaraciaba para entregá-lo na sua totalidade. Para não correr nenhum risco, tanto da parte ambiental, com a questão da água, mas principalmente com a questão social e do uso. A gente quer um parque integral, com campo, com as entradas com acesso, com todos equipamentos funcionando para não ter nenhum tipo de risco”, declarou o prefeito em coletiva realizada ao fim da visitação. “Então, possivelmente, ali para setembro e outubro, aí sim entregaremos o Parque do Guaraciaba novinho”, emendou.

Caminhando pelo parque, é nítido que a revitalização dará nova cara ao espaço. Ao longo de toda extensão da área é possível ver bancos, mesas e quadras poliesportivas. Nas proximidades do lago, um grande deck de madeira foi construído próximo à margem.

Além das intervenções re revitalização, a água que forma o lago passará a ser utilizado pela gestão Paulo Serra para lavar a cidade. Somente com a captação de recurso utilizado para este fim, a cidade economizará aproximadamente R$ 1 milhão ao ano. A tubulação que fará a captação já foi instalada e aguarda últimos reparos para começar a funcionar.

O projeto também prevê modificação na entrada do parque já que hoje o acesso ao espaço é estreito. Conforme o prefeito, a ideia é ampliar a portaria do parque e anexar o campo do time do Guaraciaba, que fica na mesma avenida, dando mais visibilidade ao equipamento como acontece nos outros parques da cidade.

“Um dos problemas que identificamos é o acesso ao parque, que é muito tímido. É muito fora do padrão do que a gente tem na cidade. Todos os nossos parques são expostos, você passa no (Parque) Pignatari, no (Parque) Regional da Criança (Palhaço Estremilique), no Parque Celso Daniel e a gente vê o que está acontecendo e aí vamos trazer para a entrada do parque o campo distrital do Guaraciaba. Então esse campo vem pra cá e vamos ter uma frente mito mais ampla”, projetou o prefeito. E processo de desapropriação, a área que engloba o campo do Guaraciaba deverá ser arrematado por quase R$ 7 milhões.

‘TANCÃO DA VIDA’

Se outrora o Parque do Guaraciaba recebeu a alcunha negativa de “Tancão da Morte”, já que diversas pessoas que se aventuraram nas águas do lago acabaram perdendo a vida, o prefeito Paulo Serra afirmou que, com as intervenções, o espaço será conhecido como “Tancão da Vida e da Alegria”.

“Encerra porque vocês estão vendo que aqui agora é um lugar de contemplação, de eventos, vaiter um espaço de eventos ali, um dos mais bonitos da cidade. A gente já tem uma experiência… No Parque Central a gente também tem um lago e não temos ocorrência. Com todo investimento que estamos fazendo aqui, a gente vai colocar uma pedra nessa história do Tancão da Morte e, como tenho dito, vai virar o Tancão do Lazer, da Alegria, do Esporte e da Vida”, pontuou o prefeito.