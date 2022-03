Aós quase 10 anos, Claudia Rodrigues encerra parceria com empresária Adriane Bonato

24/03/2022 | 15:54



Nesta quinta-feira, 24, a empresária Adriane Bonato anunciou que não está mais gerenciando a carreira de Claudia Rodrigues. As duas começaram a trabalhar juntas em 2013.

"Foram quase 10 anos de muita dedicação, amor, carinho, respeito e parceria. Passamos por muitas coisas juntas, lutamos diariamente durante todos esses anos e, graças a Deus, vencemos todas as batalhas, até as impossíveis", disse Adriane em nota.

A empresária também acrescentou que encerrou o trabalho com sentimento de dever cumprido. "Levo no meu coração uma gratidão enorme pela oportunidade e satisfação de ter trabalhado com a melhor comediante desse País."

Ainda segundo a nota, Claudia passa a ser agenciada pelo Grupo Calone, que já presta serviços de assessoria para a artista há mais de cinco anos.