Ranking dos países mais felizes do mundo – Finlândia lidera e Brasil é 38º

Redação

Do Rota de Férias



24/03/2022 | 15:57



A Finlândia despontou em primeiro lugar, pelo quinto ano consecutivo, no ranking dos países mais felizes do mundo elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Divulgado em março, o relatório World Happiness Report 2022 traz o país nórdico no topo, seguido por Dinamarca e Islândia, também no norte da Europa.

O Brasil é o 38º da lista, que tem como último colocado o Afeganistão. Líbano, Zimbábue, Ruanda e Botsuana completam os cinco piores.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Mais benevolência

Atualmente na 10ª edição, o World Happiness Report aponta quais são os países mais felizes do mundo de acordo com estatísticas como PIB e expectativa de vida.

Uma das boas notícias do ranking deste ano é que ele sugere um aumento da benevolência mundial após o período de incertezas provocado pela pandemia de covid-19. Doar para caridade, ajudar um estranho e voluntariado são atitudes que cresceram 25% em 2021 em relação ao ano anterior, de acordo com o relatório.

Os países mais felizes do mundo

Confira o ranking 2022 dos países mais felizes do mundo:

1. Finlândia

2. Dinamarca

3. Islândia

4. Suíça

5. Holanda

6. Luxemburgo

7. Suécia

8. Noruega

9. Israel

10. Nova Zelândia

11. Áustria

12. Austrália

13. Irlanda

14. Alemanha

15. Canadá

16. Estados Unidos

17. Reino Unido

18. República Checa

18. Bélgica

20. França

21. Bahrein

22. Eslovênia

23. Costa Rica

24. Emirados Árabes

25. Arábia Saudita

26. Taiwan

27. Singapura

28. Romênia

29. Espanha

30. Uruguai

31. Itália

32. Kosovo

33. Malta

34. Lituânia

35. Eslováquia

36. Estônia

37. Panamá

38. Brasil

39. Guatemala

40. Casaquistão

142. Botswana

143. Ruanda

144. Zimbábue

145. Líbano

146. Afeganistão

O que fazer na Finlândia

Vulcões, gêiseres e paisagens naturais de tirar o fôlego são alguns dos atrativos que conquistam viajantes durante uma visita à Finlândia, líder do ranking dos países mais felizes do mundo. As áreas mais urbanas também chamam atenção, como a capital Helsinque e a charmosa Turku. Descubra aqui algumas das belezas naturais do país, com destaque para a aurora boreal.