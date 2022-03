Lipe Ribeiro pede desculpas para Viih Tube após falas polêmicas em podcast repercurtir na web

24/03/2022 | 15:10



Lipe Ribeiro, 30 anos de idade, que é ex-affair de Viih Tube, 21 anos de idade, pediu desculpas após as suas falas polêmicas, em uma entrevista para o podcast Bulldog Show, repercutirem na web.

Em um vídeo excluisivo para o programa Fofocalizando, do SBT, o influenciador afirmou na última quarta-feira, dia 23, que não se expressou da forma como gostaria ao falar sobre o fim do relacionamento.

Queria explicar e pedir desculpas também. Talvez eu tenha me expressado de uma forma errada. Sei que teve gente que não gostou e estou tentando esclarecer. Quando falei sobre mim e Vitória, maluquice, sentimentos, me referi a nós dois, não diretamente à Vitória ou a mim, começou a falar na gravação.

Maluquice do que os dois estavam vivendo, relacionamento aberto que tinha acabou atrapalhando muitas coisas, sentimentos o que eu quis dizer é que quando vim morar em São Paulo a gente acabou ficando muito junto e talvez a gente tenha dado um passo maior do que a perna.

Mas isso não justifica também, então peço desculpa a quem se sentiu incomodado, desculpa Vitória. Se vocês puderem ouvir o podcast depois eu falo do carinho que tenho por ela, da gratidão que tenho por ela, porque ela me ajudou em momentos difíceis da minha vida e isso eu jamais vou esquecer. Apenas para dar uma esclarecida a quem se sentiu incomodado, peço desculpa, mesmo, e vida que segue, finalizou.

E, segundo informações do colunista Leo Dias, o romance entre Lipe e Viih teve um ponto final saudável e ambos aceitaram o término - no entanto, a youtuber ficou irritada com o ex-A Fazenda após as declarações feitas por ele no podcast.

Ainda segundo o colunista, Viih desmente a fala de Lipe que diz que as campanhas publicitárias dos dois aumentaram de valor com o affair - as fontes ouvidas por Leo Dias, por sua vez, garantem que o cachê praticado pela influenciadora é fruto do seu trabalho na internet, que começou quando ela tinha 13 anos de idade.

Além disso, amigos próximos ainda revelam que foi Viih que organizou a festa de 30 anos de idade de Lipe, desde parcerias com organizadores de evento até mesmo a roupa que ele usou no evento, e a ex-BBB está com raiva do ex pela falta de consideração com ela, ao expor a relação dos dois.