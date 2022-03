Após anúncio de vaquinha, Marcos Oliveira revela que quer voltar a trabalhar

24/03/2022 | 15:10



Como você acompanhou, Marcos Oliveira que é conhecido por ter protagonizado o papel de Beiçola durante o seriado de A Grande Família, revelou em suas redes sociais que está com um problema de saúde e pediu a ajuda dos fãs.

O comediante contou que está convivendo com uma bolsa de colostomia de um lado e uma sonda urinária do outro, e que está completamente sem emprego. Procurado pelo ESTRELANDO, Marcos comentou e dou mais detalhes sobre a situação.

A vaquinha está no site e os motivos são aqueles. Não é para pagar o valor da cirurgia; nunca disse isso. Preciso de dinheiro para me manter enquanto não posso trabalhar por estar aguardando uma cirurgia que era pra ter acontecido já. Mas não consegui. Estou aguardando a equipe do Souza Aguiar achar uma agenda e me operar. Mas como pagarei minhas contas, se nem trabalhar eu consigo? É por isso que tomei essa decisão. Não queria chegar à este ponto. Mas sei que vou sair dessa. Eu quero é trabalho. Preciso trabalhar. Mas com duas bolsas penduradas no corpo, como vou trabalhar? Preciso da cirurgia, me recuperar em seguida (isso pode levar algumas semanas) para depois estar pronto para trabalhar.