Gabriel Sara não treina e vai desfalcar o São Paulo na semifinal do Paulistão

24/03/2022 | 14:58



A previsão feita pelo técnico Rogério Ceni desde a semana passada foi concretizada nesta quinta-feira. Gabriel Sara não treinou e vai desfalcar o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. O atleta ainda se recupera de uma torção no tornozelo sofrida no clássico contra o Palmeiras há duas semanas.

O início das atividades no CT da Barra Funda foi um trabalho de aperfeiçoamento de passes em campo reduzido. Na sequência, os atletas que participaram da vitória, por 4 a 1, terça-feira, no Morumbi, pelas quartas de final, fizeram trabalhos regenerativos.

Já o volante Gabriel Neves participou dos treinamentos normalmente mais uma vez e aumentou a possibilidade de pelo menos ser opção no banco de reservas na partida que vai definir uma vaga na final do Paulistão. Quem está fora também é o zagueiro Arboleda, convocado pera defender a seleção equatoriana nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

O meio-campista Pablo Maia, de 20 anos, uma das maiores revelações do campeonato estadual deste ano, renovou seu contrato com o São Paulo até o fim de 2024. Foi dele o belo gol marcado de fora da área, o segundo na vitória sobre o São Bernardo.