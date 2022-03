Confaz corrige: alíquota fixa de ICMS para diesel em Sergipe será de R$ 0,0945

24/03/2022 | 14:26



Os membros do Confaz corrigiram nesta quinta-feira os números apresentados anteriormente sobre o subsídio de ajuste do Estado de Sergipe no caso da alíquota fixa de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o diesel. Mais cedo, o conselho tinha informado que seria aplicado um subsídio de R$ 0,0951 à alíquota uniforme, quando na verdade será de R$ 0,0945.

Além disso, o órgão colegiado havia informado que o subsídio resultaria numa carga de R$ 0,9109 por litro de S10 para o Estado, quando na verdade será de R$ 0,9115.