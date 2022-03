'BBB 22': Brothers vão assistir 'Pantanal' antes da estreia oficial

24/03/2022 | 14:14



O primeiro capítulo de Pantanal vai ser exibido para os participantes do Big Brother Brasil 22 nesta quinta-feira 24. A ação acontece quatro dias antes da estreia oficial da trama, que está marcada para a próxima segunda-feira, 28.

No ano passado, a emissora já havia adotado essa estratégia ao transmitir para os confinados do BBB 21 a segunda parte de Amor de Mãe. A diferença é que a história de Manuela Dias foi transmitida apenas a alguns brothers no tradicional Cinema do Líder.

Desta vez, todos os integrantes da casa vão conferir a produção, em uma sessão especial. As imagens de estreia do folhetim serão exibidas com resolução 8K para os participantes. E , segundo comunicado enviado pela emissora, "quem assiste ao reality e não perde uma boa novela também terá um gostinho desse lançamento acompanhando a ação pelo Globoplay e no pay-per-view".

"A experiência será ainda mais exclusiva graças ao recurso especial da exibição em 8K, já que Pantanal tem seu primeiro capítulo produzido neste formato, inaugurando a utilização dessa resolução em novelas. Na prática, o 8K traz como grande diferencial permitir uma experiência muito similar à que o espectador estaria vendo a olho nu, com precisão e realismo", informou a Globo.

A exibição será acompanhada de comidas, bebidas e objetos típicos da região, além da exposição de peças do figurino da novela que remetem à vestimenta local.

Pantanal foi inspiração para a obra escrita há mais de 30 anos por Benedito Ruy Barbosa e que, agora, ganha uma nova versão pelo autor Bruno Luperi e com direção artística de Rogério Gomes. A obra é uma saga familiar que tem o amor como fio condutor e a natureza como protagonista. A trama resgata personagens memoráveis como Juma Marruá e José Leôncio.