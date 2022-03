João Guilherme alfineta Rezende após conversa sobre cancelamento

24/03/2022 | 13:10



Parece que João Guilherme e Rezende estão realmente protagonizando ótimos momentos nas redes sociais. Quando dizemos ótimo é porque todo mundo gosta de uma fofoquinha e uma troca de farpas publicamente, não é mesmo!?

Durante a última quarta-feira, dia 23, os dois estavam comentando no Twitter sobre o cancelamento na internet e a discussão ficou um pouco mais quente e acabou viralizando após o ator dizer que repensaria uma amizade caso a pessoa cancelada tivesse cometido um crime.

Quero ver alguém estar do lado de um cancelado ou aguentar a pancada junto? Isso é para poucos. E vale a reflexão, O que VOCÊ faria, se um amigo ou amiga sua fosse cancelado PESADO na internet? Se a primeira coisa que vem na tua cabeça é depende Você é só mais UM, escreveu Rezende.

Em seguida, João Guilherme não ficou muito satisfeito com o comentário do YouTuber e soltou:

Beleza Rezende, desculpa mas se meu amigo ta sendo cancelado porque ele bateu ou abusou de uma mulher eu ia ter que ser só mais UM mesmo. Isso é só UM dos exemplos que vieram na minha cabeça. (?)

Rezende então continuou o assunto dando uma retrucada em João Guilherme que logo em seguida falou que já ia responder o YouTuber, mas que no momento estava ocupado.

João, talvez você não soube interpretar o texto. Mas beleza, vou explicar! Crime é diferente de cancelamento! Você que trabalha com internet e já viveu isso várias vezes, deveria saber. Mas enfim, me referi a quem é cancelado, não a um criminoso. Obs: Atenção com quem você anda!

Foi quando o irmão de Zé Felipe trouxe o assunto para os seus Stories para falar e não escrever sobre a cultura do cancelamento. João então fez questão de deixar bem claro a sua resposta para o ex-namorado de sua cunhada, Virgínia Fonseca.

Preferi trazer para o Instagram, primeiro porque já chegou aqui esse assunto, e segundo porque traz esse tom de conversa. Até porque é isso, não é uma discussão entre o João e o Rezende, nem uma troca de farpas nem nada disso. Porque o assunto é muito maior e muito mais profundo. Bom, Rezende, eu li o que você me respondeu, a sua resposta pra mim ali no Twitter, e na real, a gente concorda. O que você escreveu é literalmente a minha opinião. Não dá para generalizar quando o assunto é cancelamento. Quando as pessoas usam o mesmo termo para uma pessoa que teve falas criminosas e para uma pessoa que teve um nível alto de rejeição. Simples assim. Então, sim, depende. Eu sou contra o hate gratuito, sou contra as pessoas que são canceladas por besteira. Mas tem pessoas que tão aí reclamando, de um cancelamento que elas tão sofrendo por conta de atitudes criminosas, como a gente viu recentemente, como a gente tem visto. Você deixou uma observação para mim que, realmente, eu não entendi. Não sei se a intenção foi uma cutucada ou ajudar, porque não ajudou. Então, se você quiser continuar essa conversa, se você tem alguma coisa para me contar... A gente pode continuar essa conversa.

