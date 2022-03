Circuito das Águas Paulista tem atrações históricas e atividades de aventura

Redação





24/03/2022



A cerca de 120 km da cidade de São Paulo (SP), o Circuito das Águas Paulista é um destino ideal para quem quer viajar sem ter que ir muito longe de casa, sendo facilmente acessado a partir da capital paulista, de Campinas (SP) e de outras regiões do estado, além do sul de Minas. A região conta com atrações para todos os gostos, como pontos turísticos históricos, fontes de águas medicinais, atividades de aventura e muita natureza. Veja alguns destaques de cada município!

Circuito das Águas Paulista

Águas de Lindóia é reconhecida pelas águas termais com propriedades curativas, com turismo voltado para o bem-estar e contato com a natureza. Já Amparo é a capital histórica do circuito, com um vasto conjunto arquitetônico com casarões e fazendas da época áurea do café.

Conhecida pela produção de flores, Holambra encanta com parques e arquitetura típica, sendo um pedaço da Holanda no Brasil.

Jaguariúna preserva um patrimônio histórico-ferroviário, com destaque para o trem turístico Maria Fumaça e o Museu Ferroviário. Lindóia, por sua vez, é a capital nacional da água mineral, com atrativos de ecoturismo, esporte e lazer.

Monte Alegre do Sul tem natureza exuberante entre as montanhas, clima ameno, águas com propriedades terapêuticas e construções bem preservadas do século 19.

Além de ser a capital da porcelana, Pedreira tem paisagens com a beleza natural típica da região da Mantiqueira.

Com lindos parques e praças e um clima de montanha, Serra Negra tem fontes de águas minerais e roteiros rurais imperdíveis. Já Socorro é um dos principais polos de turismo de aventura do país, com atividades no ar, na terra ou na água.

PLANEJE SUA VIAGEM

