O Brasil é o melhor lugar para trabalho remoto na América do Sul e no Caribe, seguido por Dominica, Curaçao e Colômbia. Os dados são do Índice de Trabalho Remoto, criado pela Kayak.

Para revelar quais são os melhores países para combinar trabalho remoto com oportunidades de viagem, o estudo leva em consideração categorias como condições de saúde e segurança, infraestrutura para o trabalho remoto, preços locais, vida social e clima.

Melhor lugar para trabalho remoto

Com o sucesso do home office impulsionado pelas exigências de distanciamento social provocadas pela pandemia de covid-19, trabalhar remotamente tornou-se um sonho possível para muita gente. Em busca do melhor lugar para trabalho remoto, é reconfortante saber que o Brasil encabeça a lista dos melhores destinos do gênero na América do Sul e no Caribe.

“Nosso país é rico em belezas naturais, assim como tem uma vasta biodiversidade e paisagens de tirar o fôlego. Todas essas vantagens destacam o Brasil como um dos escolhidos para quem quer combinar trabalho remoto e viagens de lazer”, afirma Gustavo Vedovato, country manager do Kayak no Brasil.. Neste novo índice, reunimos em um único lugar os melhores destinos que podem ser o escritório ideal, aliando o trabalho ao prazer de viajar pelo mundo”, completa.

No Índice de Trabalho Remoto, 111 países foram classificados de acordo com as condições oferecidas para home office e as oportunidades de experiências de viagem. Confira a lista dos melhores lugares para trabalho remoto na América do Sul e no Caribe:

Brasil Dominica Curaçao Colômbia Argentina Chile Barbados Aruba Jamaica Peru

Top 5 de trabalho remoto no mundo

Para quem busca oportunidades em outros continentes, vale saber que Portugal lidera o ranking de melhor lugar para trabalho remoto no mundo. Confira os cinco primeiros colocados de acordo com a Kayak: