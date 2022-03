Vettel testa positivo para covid de novo e vira dúvida para GP da Arábia Saudita

24/03/2022 | 12:21



O alemão Sebastian Vettel, piloto da Aston Martin e tetracampeão mundial da Fórmula 1, pode ter sua estreia nesta temporada adiada novamente. Após não participar da primeira corrida por testar positivo para a covid-19, sua equipe confirmou nesta quinta-feira que ele ainda não obteve resultado negativo em seus exames e segue como dúvida para o GP da Arábia Saudita, neste fim de semana.

O prazo para o piloto conseguir um exame negativo vai até sábado, quando ocorrerá o treino qualificatório para a corrida, mas a equipe informou que definirá seus pilotos para o grid nesta sexta-feira. Caso Vettel não consiga se recuperar a tempo, seguirá isolado no Bahrein e voltará a ser substituído pelo também alemão Nico Hülkenberg.

"Sebastian Vettel ainda não retornou um teste negativo de covid necessário para viajar até o GP da Arábia Saudita. Nico Hülkenberg estará em Jeddah para substituir Seb, se necessário. Adiaremos nossa decisão final até sexta-feira para fornecer a Seb todas as oportunidades de corrida", informou a Aston Martin, em suas redes sociais.

A Arábia Saudita, país que receberá a segunda etapa da temporada, não exige a apresentação de um teste negativo para o embarque. A Fórmula 1 também tornou a testagem dos pilotos opcional, ficando a cargo de cada uma das equipes dentro do grid.

O GP do Bahrein, vencido por Charles Leclerc, piloto da Ferrari, foi o primeiro em 15 anos que não contou com Vettel no grid de largada. A última ocasião havia sido no GP da Europa, em 2007. Já Hülkenberg, seu substituto, não é titular na Fórmula 1 desde 2019, quando deixou a Renault. No Bahrein, terminou na 17ª posição, ficando à frente apenas daqueles que não completaram a prova.