Laís Caldas reage aos comentários de Jade Picon após ser eliminada do BBB22: Bastante chateada

24/03/2022 | 12:11



Deu ruim! Logo depois de ser eliminada do BBB22 com a maior rejeição desta temporada, Laís Caldas participou do programa BBB: A Eliminação, na última quarta-feira, dia 23, e conversou com Ana Clara e Bruno De Luca sobre as amizades que fez dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O bicho pegou quando a médica reagiu aos comentários que Jade Picon, sua antiga aliada, fez sobre ela após sair do reality. Na época, a influenciadora disse que Laís era falsa por não ter lhe contado sobre a conversa que teve com Arthur Aguiar, o rival de ambas. Ao saber das duras palavras da amiga, a moça disparou:

- Fiquei bastante chateada. Eu ainda não conversei com ela [Jade]. Ela achou que eu fui falsa com ela por causa de uma conversa com o Arthur, porque eu não contei para ela cada detalhe da conversa. Na verdade, eu falei para ela o que eu achava mais importante. Agora, se ela acha que eu sou falsa por isso, sinto muito.

Eita!