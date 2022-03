Anne Hathaway canta uma música e surpreende Kelly Clarkson durante programa

24/03/2022 | 12:10



Anne Hathaway apareceu um pouco tímida durante o The Kelly Clarkson Show e simplesmente deixou todo mundo de queixo caído quando resolveu cantar um trecho da música Since U Been Gone. Pois é, e para deixar tudo ainda mais animado a apresentadora foi literalmente ao chão.

O verdadeiro show de Anne fazia parte de um quadro nomeado como Sing The Name That Tune que nada mais é do que Kelly e o convidado da noite param um pouquinho o bate-papo para disputar uma batalha musical com o objetivo de acertar qual a música e banda está tocando no momento com apenas alguns acordes - no melhor estilo Pablo, qual é a música?

No momento que a atriz reconheceu a música em questão do disco Breakaway, Kelly Clarkson então não conteve a emoção e até deitou esticadona no chão ouvindo Anne cantar o restante da faixa.