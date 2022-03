Novo boletim médico indica que Reinaldo Gottino terá alta: Sem novos episódios de dor torácica

24/03/2022 | 12:10



Como você viu, Reinaldo Gottino deixou os fãs preocupados após sentir um mal súbito e ser levado às pressas de ambulância para o hospital. De acordo com o último boletim médico obtido pelo jornal Metrópoles, nesta quinta-feira, dia 24, o apresentador está estável e com resultados normais em todos os exames realizados. Deste modo, Gottino deverá receber alta em breve.

O jornalista e apresentador Reinaldo Gottino evoluiu sem intercorrências e sem novos episódios de dor torácica. Realizou todos os exames laboratoriais e de imagem, com resultados normais. O paciente esteve sob os cuidados da equipe coordenada pelos Drs. Leandro Echenique, cardiologista, e Fábio Machado, intensivista, e tem alta prevista para hoje, diz o comunicado.

Na última quarta-feira, dia 23, o jornalista do Balanço Geral havia usado as redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar que sentiu fores dores no peito e pressão alta.