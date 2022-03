Banda Blues Etílicos se apresenta no Sesc Santo André nesta sexta-feira

Da Redação



24/03/2022 | 10:20



O grupo de blues há mais tempo em atividade no Brasil apresenta o show de lançamento de seu disco comemorativo: “Blues Etílicos 35 anos”. Ao longo da carreira, a banda carioca lançou cerca de 50 músicas autorais. Nesse álbum comemorativo, revisitou seu repertório, incluindo duas músicas que não havia gravado: "Mandala Boogie", com participação especial de Kassin, na guitarra cítara, e "Waterfalls".



Muitas das músicas escolhidas receberam novas roupagens, como “Safra 63” e “Mona''s Blues”. A brasilidade está presente no arranjo para a música tradicional de capoeira “Dente de Ouro”, e na canção autoral “Beco Escuro”. A temática etílica está em “Puro Malte” e na parceria com Fausto Fawcett, “Cerveja”. É inegável que o grupo tem o seu som fundamentado no blues. Ainda assim, percebe-se a influência do rock norte-americano da década de 70, de bandas como Allman Brothers e Fabulous Thunderbirds.



Mantendo quatro dos seus integrantes originais desde o primeiro álbum, lançado em 1987, eles chegam a esse aniversário não só como uma única banda de blues rock autoral brasileira a prosperar, mas como uma das raras bandas nacionais a manter uma tradição onde a banda é o artista, não apenas um grupo de músicos profissionais contratados por um artista. É o conceito de banda como uma simbiose de indivíduos que juntos criam uma identidade musical distinta. Nesse aspecto, o Blues Etílicos se tornou uma raridade.



Ficha Técnica



Greg Wilson (guitarra e vocais); Flávio Guimarães (gaita e vocais); Otávio Rocha (guitarra); Claudio Bedran (baixo); Beto Werther (bateria); Roberto Reis (engenheiro de som); Nathalie Delahousse (produção artística); Delahousse Produções (produção executiva).

- Dia 25/3, sexta, às 21h

Blues Etílicos - Show "Blues etílicos 35 anos"



Serviço

Venda de Ingressos: online no Portal Sesc SP a partir de de 22/3, às 14h, e nas Bilheterias da Rede Sesc a partir do dia 23/3, às 17h.



Importante: os ingressos são vendidos na mesma semana de realização dos shows.

A entrada nas unidades para compra de ingressos segue os protocolos de segurança contra Covid-19.?



Valores de Ingressos



R$ 40,00 (inteira) para o público geral e R$ 20,00 (meia-entrada) para público com Credencial Plena válida e categorias elegíveis ao desconto de 50%, de acordo com a legislação vigente.



Valor Estacionamento - Espetáculos



R$6,00 – portadores de Credencial Plena válida

R$11,00 – público geral



Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar - Santo André

Informações: (11) 4469-1200