Mãe de Pete Davidson se empolga com a possibilidade dele ter um filho com Kim Kardashian

24/03/2022 | 10:10



O namoro de Kim Kardashian e Pete Davidson está ficando sério! O casal incluiu a família no relacionamento, e teve gente já até pedindo para que os dois tenham filhinhos. Pois é, a mãe de Pete expressou nas rede sociais sua empolgação com a possibilidade de ganhar um netinho até o final do ano.

Segundo o jornal Page Six, essa história começou quando uma internauta fez um comentário em uma foto do casal se beijando, insinuando que a socialite poderia engravidar.

Ela estará grávida de seu filho até o final do ano.

Amy respondeu ao comentário com empolgação.

Yayyyy.

Não muito tempo depois, os dois comentários foram apagados das redes. Será que Kim não gostou?

Para o alívio de Kanye West, a socialite até o momento não comentou publicamente sobre sua vontade de ser mãe novamente. Atualmente, ela tem North, de oito anos de idade; Saint, seis anos; Chicago, quatro anos; e Psalm de dois.