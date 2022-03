Leandro, do KLB, e Natália Guimarães se casam após 14 anos juntos: Noite inesquecível em nossas vidas

24/03/2022 | 10:10



Eles finalmente disseram SIM! Natália Guimarães e Leandro, do grupo KLB, trocaram as alianças na última quarta-feira, dia 23, quando completaram 14 anos juntos. A cerimônia rolou no espaço A Casa Jardins, em São Paulo e teve a presença ilustre dos irmãos do cantor, Bruno e Kiko, além das filhas gêmeas de Natália e Leandro, Maya e Kiara, como daminhas.

Casamos! Noite mágica, abençoada e inesquecível em nossas vidas! Obrigada Deus por tantas bênçãos e por cuidar da nossa história em cada detalhe. Obrigada por cada pessoa que o Senhor escolheu pra fazer parte desse sonho, trazendo muito mais que seu trabalho, mas trazendo muito amor tornando esse dia tão especial!, escreveu Natália na legenda do vídeo.

O casal optou por uma reunião intimista, apenas com a família e amigos, cerca de 60 convidados. Mas quem roubou a cena no casamento do tio foi o pequeno Ravi, de apenas dois meses de vida, filho de Bruno, irmão de Leandro, e da influenciadora Malu Prange. Apelidado de KLBaby pelos fãs da banda, a criança usou traje de gala e foi clicado em vários momentos pelos convidados.