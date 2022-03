EUA: Biden e Stoltenberg discutem apoio da Otan à Ucrânia em reunião em Bruxelas

24/03/2022 | 09:54



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrou com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, em Bruxelas nesta quinta-feira, 24, antes da cúpula extraordinária de líderes da aliança. Segundo comunicado da Casa Branca, os dois discutiram "a injustificável e não provocada invasão da Ucrânia pela Rússia".

Biden e Stoltenberg reforçaram a "unidade e a força" da Otan, bem como os esforços para deter e se defender de agressões, ainda de acordo com a nota. Os dois saudaram o apoio de aliados ao governo e povo ucranianos.

Sanções

O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira sanções a mais 65 indivíduos e empresas da Rússia, numa tentativa de obstruir indústrias vitais que, segundo o governo britânico, "alimentam a máquina de guerra" do presidente russo, Vladimir Putin, na Ucrânia.

Os alvos das sanções incluem o Wagner Group, que estaria incumbido de assassinar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o Alfa Bank, maior banco privado da Rússia, segundo comunicado da chanceler britânica, Liz Truss.

Entre os indivíduos punidos está Polina Kovaleva, enteada do ministro de Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, o bilionário do setor petrolífero Eugene Shvidler e Herman Gref, diretor executivo do Sberbank, maior banco do país.

A última rodada de sanções do Reino Unido também afeta empresas ferroviárias e de defesa da Rússia.