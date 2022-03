Far Cry 6 pode ser jogado gratuitamente neste fim de semana

Da Redação, com assessoria

24/03/2022 | 08:56



A Ubisoft anuncia que Far Cry 6 poderá ser jogado gratuitamente entre hoje (24) e domingo (27). A promoção é válida para as plataformas Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (via Epic Games Store, Ubisoft Store e Ubisoft+).

Novos jogadores podem baixar o game completo, incluindo o conteúdo de pós-lançamento disponível. Aqueles que optarem por seguir explorando a ilha de Yara após 27 de março, manterão o progresso conquistado e ainda poderão aproveitar ofertas no preço do jogo e do passe de temporada. São elas:

Ubisoft Store : 50% de desconto até o final de março.

: 50% de desconto até o final de março. Xbox : de 24 a 28 de março, 50% de desconto em todas as edições do jogo e 35% de abatimento no passe de temporada.

: de 24 a 28 de março, 50% de desconto em todas as edições do jogo e 35% de abatimento no passe de temporada. PlayStation: de 24 a 30 de março, 50% de desconto nas edições Standard e Gold e 35% de abatimento no passe de temporada.

Desde o seu lançamento, em 7 de outubro de 2021, Far Cry 6 recebeu vários conteúdos, como o Special Operations, missões com Danny Trejo e Rambo, e três grandes DLCs que fazem parte do Passe de Temporada (Vaas: Insanity, Pagan: Control e Joseph: Collapse).