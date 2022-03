Faria defende união para consolidar nome da terceira via

Daniel Tossato

24/03/2022 | 08:49



Convidado para assumir o cargo de secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Orlando Faria declarou que ainda há espaço para que um nome da terceira via possa aparecer e ser alçado à condição de opção para fugir da polarização entre as candidaturas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do atual mandatário da República, Jair Bolsonaro (PL). Faria participou da live na página do Diário no Facebook, , ontem à noite.

Na visão do atual gestor do colegiado regional, ainda que um nome da terceira via não tenha despontado nas pesquisas eleitorais mais recentes, é possível que os pré-candidatos que disputam esse vácuo possam conversar e articular apenas um pleiteante para encampar o projeto.

"Ainda não vejo opção (nomes da terceira via) entre aqueles que avançaram na disputa (eleitoral). Mas pode ser que ainda apareça. A (Simone) Tebet (MDB), por exemplo. O próprio Eduardo (Leite, PSDB), o (João) Doria (PSDB), que têm experiência, muitas vitórias. Fora estes nomes, não vejo mais ninguém. Mas ainda acredito que eles possam conversar para poder indicar um nome (para a eleição)", declarou Orlando Faria.

Dos nomes apresentados pelo novo secretário executivo do Consórcio, apenas Doria e Simone confirmaram pré-candidatura para disputar a cadeira de presidente da República. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ainda estuda a possibilidade de abandonar o tucanato e se lançar apostulante pelo PSD. A decisão pode ser tomada nos próximos dias.

Ainda que tenha elencado João Doria como possibilidade para quem busca a terceira via, Orlando Faria afirmou que o nome do tucano ainda sofre muita resistência dentro da própria sigla e também entre os eleitores. Faria defende a tese de que seria melhor o governador de São Paulo abandonar a disputa.

"Tinha resistência de uma parte do PSDB na candidatura de Doria por alguns motivos. Eu tinha a avaliação de que caso ele ganhasse a prévia, não receberia um ganho político. Eu alertava da possibilidade de debandada do PSDB se Doria fosse candidato porque havia rejeição. Mas acho louvável que Doria admite retirar o nomecaso apareçaoutro candidato, que pode vir da união entre o PSDB, União Brasil, MDB e Cidadania", avaliou.

CONVITE

Orlando Farias assume hoje o cargo de secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, após receber convite oficial do presidente do colegiado e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), semana passada. Antes, Farias atuava na prefeitura da Capital, onde transitou em diversas secretárias, como a da Casa Civil, a de Turismo e a de Habitação. Coube ao atual secretário executivo as articulações que garantiram a permanência do Grande Prêmio de São Paulo, que ocorre no Autódromo de Interlagos, na Capital. A aproximação entre Farias e Paulo Serra se estreitou no fim do ano passado, quando as duas figuras políticas decidiram apoiar o nome de Eduardo Leite nas prévias do PSDB, ao invés de escolherem João Doria. A decisão de Farias, entretanto, resultou na sua saída do primeiro escalão da gestão da Capital e acabou sendo demitido pelo prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB).

Agora, no comando do colegiado regional, o secretário executivo afirmou que buscará amplo diálogo com as administrações. "Eu acredito na gestão pública como instrumento de transformação social. Acredito nas atuações dos consórcios como gestão. Eu acredito no diálogo e vou carregar a experiência que trago de minha atuação na Capital", pontuou.