Gestão Regina Maura na FUABC assina mais quatro novos contratos

Sérgio Vieira

Do Diário do Grande ABC



24/03/2022 | 08:45



A nova gestão da FUABC (Fundação do ABC), sob o comando de Regina Maura Zetone, conquistou quatro novos contratos de gestão em equipamentos de saúde ligados ao governo de São Paulo, em um total de cerca de R$ 6 milhões que estarão sob administração da organização social da região. "Para isso, estruturei o setor de projetos, que é fundamental para garantir sucesso nas licitações que a gente participa", disse a presidente. "Todos os editais que participamos, desde o início da minha gestão, nós vencemos."

Ontem, a entidade dirigida por Regina foi declarada vencedora do processo de licitação para gestão de 40 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, na Capital.

Na semana passada, a Fundação do ABC também venceu o certame para o gerenciamento do serviço de emergência e urgência no PS (Pronto-Socorro) em obstetrícia, clínica médica e ortopedia do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. O início dos trabalhos na unidade de saúde está previsto para abril, em contrato firmado por 12 meses, prorrogável por cinco anos.

Também foi vitoriosa na concorrência para administração de dez leitos de UTI e do PS do Hospital de Guaianases, na Capital.

Cada um desses novos contratos gira em torno de R$ 1,5 milhão por mês, que serão geridos pela instituição para a gestão dos equipamentos públicos de saúde.

Segundo Regina, antes de sua chegada, na gestão de Adriana Berringer Stephan, a área de projetos era administrada por uma profissional sem expertise no setor. Assim que assumiu, a nova presidente reforçou o departamento. "Trouxe uma enfermeira que faz projetos, uma asesora e mais duas profssionais. Era necessário encorpar o setor, ainda mais nesse momento em que estamos participando de processos de licitação", explicou.

A FUABC agora deve participar de disputas para gerenciar o Hospital de Clínicas de Bauru, o da Vila Alpina, de Mogi das Cruzes e uma unidade do Hospital Pérola Byington, na região conhecida como Cracolândia, no Centro de São Paulo.

Também há expectativa pela abertura de licitação para gestão total do Hospital Mário Covas, em Santo André, que deve ser aberta pelo governo estadual em maio, quando vence o atual contrato da Fundação do ABC.

A entidade é gerenciada pelas prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Regina Maura assumiu a direção da FUABC no dia 13 de janeiro. O nome dela foi indicado pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e referendado pelos chefes do Executivo de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB).