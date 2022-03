Mauá solicita ao Estado a limpeza dos quatro piscinões

Da Redação



24/03/2022 | 08:32



Na tentativa de evitar as repetições das cenas que ocorreram nas últimas semanas de 2021 e nas primeiras de 2022, a Prefeitura de Mauá decidiu recorrer ao governo do Estado para realização de manutenção e limpeza dos quatro piscinões que estão instalados no município ­ os reservatórios são de responsabilidade do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) e estão passando pelo procedimento pela sexta vez desde que o prefeito Marcelo Oliveira (PT) assumiu o Paço, segundo informações da administração mauaense.

Assim, os piscinões do Jardim Zaíra, Jardim Sônia Maria, Capuava e Vila Noêmia (Paço) serão limpos.

De acordo com a Prefeitura, Mauá já registrou neste mês volume de chuva 32% superior às previsões feitas pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Para os 31 dias eram aguardados 327.98 milímetros. Entretanto, até o dia 16, o acumulado chegou a 434.28 milímetros.

Além desta ação, que será realizada pelo Estado, a Prefeitura afirmou fazer sua parte em trabalhos de prevenção, como limpeza e desobstrução de bueiros, desassoreamento de rios, reformas em bocas de lobo e coleta de materiais inservíveis.