Asfalto e cidadania

Do Diário do Grande ABC



23/03/2022 | 23:59



Governar é abrir estradas, costumava dizer o então presidente Washington Luís, que, segundo conta a história, entregou 1.300 quilômetros delas no período em que administrou o Brasil, de 1926 a 1930. Também governadores e prefeitos empregam boa parte de seus orçamentos e tempo de trabalho no asfalto, construindo e conservando rodovias, avenidas e ruas. Em uma Nação que se move sobre pneus, não espanta que gestores se dediquem ao assunto com tamanho afinco. Ontem, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) anunciou programa destinado a recapear 150 mil m² de vias em São Caetano em três anos. Serão investidos R$ 6 milhões.



O chamado projeto Asfalto Bairro a Bairro vai começar a ser executado pelo bairro Prosperidade. Segundo cronograma divulgado ontem pela administração, a ideia é que até o fim da gestão Auricchio, marcado para 31 de dezembro de 2024, o programa tenha recuperado todas as vias da cidade – já que outros 200 mil m² de ruas e avenidas passaram por procedimento idêntico na gestão anterior.



O impacto positivo do recapeamento de ruas e avenidas vai muito além das questões urbanísticas. Manter as vias em boas condições proporciona economia aos motoristas, reduzindo gastos com combustível e manutenção dos veículos – especialmente com pneus e suspensão, ‘vítimas’ preferenciais dos buracos. Há, também, influência positiva no transporte público, que se torna mais ágil e seguro com o asfalto em dia. Além disso, o investimento estimula o comércio, na medida em que os consumidores evitam lojas cujo acesso tenha qualquer entrave viário.



A pavimentação reduz inclusive as enchentes, na medida em que os programas geralmente recuperam guias e sarjetas, dando vazão adequada à água das chuvas. Ao anunciar investimento neste setor, prefeitos como Auricchio conseguem responder a vários desafios da administração pública. E, ao mesmo tempo, atender aos anseios da população. Nada incomoda mais o dia a dia dos munícipes do que uma cidade toda esburacada.