A resiliência de Santo André

Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, e foram mencionados na reportagem ‘Santo André lidera a geração de empregos’ deste Diário (Economia, dia 14). Demonstram que, apesar de cenário instável, ambiente recessivo e impactos históricos da desindustrialização ainda em curso após três décadas, a cidade tem sido capaz de encontrar caminhos para manter o desenvolvimento econômico e social. De forma geral, são bastante positivos, pois indicam que Santo André conseguiu gerar quase 9.000 postos de trabalho em um ano, dos quais 575 só em janeiro de 2022, período em que a tendência é a redução do nível de emprego e queda da atividade econômica.



Análise mais detalhada revela outros pontos auspiciosos: em geral, a expansão se deu na área de serviços, que gerou 1.094 postos naquele mês. O setor, com alta utilização de teletrabalho, tende a ter menor impacto com a pandemia, mas o volume de geração de postos de trabalho indica forte competitividade do município para manter e atrair esta atividade, principalmente em razão da existência de ambiente favorável aos negócios, com desburocratização, simplificação de procedimentos, tempos de resposta rápidos para solicitações submetidas ao poder público e legislação não restritiva, além da enorme vantagem do capital humano qualificado que Santo André acumulou na história. Para manter e ampliar a competitividade na atração de postos de trabalho neste setor é essencial que, por um lado, a cidade dê prosseguimento ao programa de desburocratização e, por outro, avance quanto à conectividade, permitindo que a cobertura digital, sobretudo da nova tecnologia 5G, seja ampliada com rapidez, removendo eventuais gargalos.



Isto indica que há, ainda, muito potencial por retomada e incentivo a novas atividades do comércio, cuja geração de postos foi negativa em janeiro. Um dos caminhos, por exemplo, é estímulo à consolidação de novas centralidades nos bairros, um dos objetivos da revisão do Marco Regulatório da Política Urbana em curso. Isto sem contar que, com cobertura integral da vacinação e arrefecimento da terceira onda da Covid-19, atividade comercial deve retornar aos níveis anteriores. Por fim, outro setor com desempenho negativo na geração de postos de trabalho, a construção civil também tem grande potencial de recuperação. Ainda mais em razão da revisão do marco regulatório ter como uma de suas diretrizes a intensificação de uso nas áreas infraestruturadas e o incentivo à produção de moradia popular. Crescimento do nível de emprego nesta área, por sinal, tem efeito em cascata sobre todos os outros setores, sendo, portanto, resultado altamente desejado para o futuro próximo de Santo André.



José Police Neto é superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Santo André.



Lula – 1

Muito pouco (STJ condena Deltan Dallagnol a indenizar Lula em R$ 75 mil)! O tanto de gado que se alimentou com esse PowerPoint e os danos que esse sujeito causou às empresas nacionais ficou de graça.

Vieira Rodrigues

do Facebook



Lula – 2

Deveria pagar muito mais! Esse aí e o Sergio Moro são duvidosos com as canetas nas mãos. Agora experimente do próprio veneno.

Antonio Vagner

do Facebook



Lula – 3

Um País onde o procurador-geral da República não tem valor, e os políticos com ficha suja têm mais valores, então, povão, vamos rezar com mais fervor!<EM>

Rafael Vicente Da Silva

do Facebook



Até quando?

O saudoso e genial Roberto Campos, que, ao lado de Rui Barbosa, foi o mais inteligente e culto político brasileiro de todos os tempos, disse a seguinte frase: ‘No meu dicionário, socialista é o cara que alardeia intenções e dispensa resultados, adora ser generoso com o dinheiro dos outros e prega igualdade social, mas se considera mais igual que os outros’. Acrescento outra frase dele, simples, e objetiva: ‘No Brasil, a burrice tem passado glorioso e futuro promissor’. Não à toa, Roberto Campos e Rui Barbosa eram liberais. Os defensores do verdadeiro liberalismo se tornaram ilhas em meio a oceano de mediocridade, corrupção, incompetência e, por isso, estamos fracos e quase indefesos. Tomara que um dia nos livremos das marras dos ‘esquerdistas’ que vêm enganando as almas ingênuas, com os seus argumentos distorcidos, populistas e demagógicos há mais de 20 anos, que só atrapalham o nosso desenvolvimento. Até quando vamos conviver com essa inércia?

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo



Indignação

Sobre a carta do leitor Milton Reinaldo Sanches (Infiltração, dia 22), publicada nesta Palavra do Leitor, registro minha indignação com teor, totalmente fake, que classifica a Igreja Católica reformista como ‘produto’ da KGB! Conteúdo totalmente sem fundamento! Como se católicos fossem imbecis manipulados pela KGB. Houve tentativa frustrada por parte dos comunistas para desacreditar a Igreja Católica Apostólica Romana, Operação Assento 12, informação disponível no site Wikipédia. Aonde a onda de desinformação pode chegar!

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano



Qual lei?

As idas e vindas das decisões de anulação dos casos notórios de desvios de dinheiro público nos governos Lula-PT e esclarecidos pela Lava Jato são agora anulados por incompetências de local (sic) etc, cometidos por tribunais superiores e STF (Supremo Tribunal Federal). Isso só traz insegurança jurídica aos investidores de fora e locais. Se a instância estava errada, por que esperaram tanto, até coincidir com as eleições de 2022? Aí sempre tem. E o povo sabe e se sente traído. Estas decisões só facilitam a reeleição do PR (Presidente da República)!

Tânia Tavares

Capital