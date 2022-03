Santo André perde do Red Bull Bragantino e está eliminado do Campeonato Paulista

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



23/03/2022 | 21:29



Em duelo das quartas de final do Paulistão, Red Bull Bragantino e Santo André se enfrentaram na noite desta quarta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Melhor para o Massa Bruta, que venceu por 1 a 0, gol de Artur. Com o resultado, o time do Interior está na semifinal, fase do Paulistão que não chegava desde 2007. Na próxima fase pega o Palmeiras – leia mais abaixo. Já o Ramalhão desliga a chave do Estadual e foca na Série D do Campeonato Brasileiro, ainda sem data de estreia.



O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Braga sobre o Ramalhão desde os minutos iniciais. O time do Interior pressionava a saída de bola. A equipe de Thiago Carpini não conseguia sair para o jogo e procurava destruir as jogadas do Massa Bruta. Luiz Gustavo, Carlão e Serginho, mais experientes, formavam a espinha dorsal do time da região. Júnior Todinho e Dudu Viera não apareceram. Já pelo lado do Red Bull, pela terceira vez seguida nas quartas do Paulista, Aderlan, Bruno Tubarão, Hyoran e Artur criavam as principais jogadas, mas pecavam nas finalizações. Aos 40, entretanto, os interioranos foram premiados pela intensidade. Artur recebeu na direita, próximo da área, trouxe para o pé ‘bom’, o esquerdo, e soltou a bomba. A bola desviou e morreu no fundo da rede de Jefferson Paulino, decretando o placar do primeiro tempo: 1 a 0.



Na etapa complementar, o Santo André, que só havia feito dois gols em quatro partidas neste Estadual, precisava correr atrás da virada. Mas, com início morno, pouca criação no meio, o que deixava o ataque sem munição e os goleiros sem serem incomodados, não tinha forças. Preso no campo de defesa, não conseguia aproveitar a caída de rendimento do time da casa após a saída de Artur, machucado. A melhor oportunidade foi aos 23. Lucas Tocantins rolou para Thiaguinho, que, de letra, serviu Júnior Todinho. Este bateu, mas Cleiton defendeu.



Thiago Carpini, como última cartada, até mexeu em algumas peças. A equipe, porém, continuava com dificuldade para construir jogadas que levassem perigo ao gol adversário.



Já o Red Bull Bragantino, que havia perdido em casa pela última vez em novembro, para o Athletico-PR (2 a 0), pelo Brasileiro, mesmo já sem tanta agressividade continuava mandando na partida, o que se arrastou até o apito final. O Massa Bruta volta à semifinal depois de 15 anos.