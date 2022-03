O que fazer na ilha de Anguilla – Roteiro de 4 noites

Redação

A cativante ilha de Anguilla é um dos destinos mais desejados do Caribe. Perfeito para viagens românticas, como lua de mel, bodas e aniversários de casamento, o local é um recanto tranquilo durante todo o ano e tem várias opções de resorts, vilas privadas, restaurantes e atrações. Abaixo, veja um roteiro para uma viagem de quatro noites.

Roteiro de 4 noites na ilha de Anguilla

Dia 1

Reserve o dia da chegada para descansar e conhecer bem o meio de hospedagem escolhido. Recupere as energias e se prepare para dias incríveis.

Dia 2

O dia começa com um farto café da manhã de frente para o mar de infinitos tons de azul típicos do Caribe, acompanhado de uma refrescante mimosa. Então, nada melhor do que uma sessão de ioga com o seu par romântico para absorver as boas energias da ilha e assim desfrutar do mar e da praia de areia fina e branca até o pôr do sol. O grand finale fica por conta da deliciosa culinária caribenha, com frutos do mar em uma mesa à luz de velas, ao ar livre, de frente para a praia.

Dia 3

Depois de uma longa noite, o casal merece dormir até as 11 da manhã. Ao meio-dia, vale a pena apostar em um almoço casual no hotel. A aventura pode continuar em Little Bay, uma pequena baía escondida que é perfeita para ficar a sós, pois está quase sempre vazia. Aqui, o relaxamento e o desligamento da vida cotidiana estão na ordem do dia. Um passeio a cavalo na areia da praia em Maundays Bay complementa a tarde. Já a noite pode terminar com um luxuoso jantar privado.

Dia 4

Depois de terminar o café da manhã, o passeio pode ser para Sandy Island ou Prickly Pear, que oferecem uma vista de 360° do cristalino Mar do Caribe e seus contrastes de azul e verde. As atividades ideais nessas áreas são canoagem ou mergulho livre para observar o belo recife. Ao entardecer, o mar e o sol se mantêm em destaque graças à paisagem colorida que os enamorados podem admirar em um cruzeiro de catamarã. Para fechar com chave de ouro, um jantar romântico em frente à praia e com música ao vivo será, de longe, uma experiência que ninguém quer que acabe.

Dia 5

Arrume as malas e despeça-se de Anguilla, relembrando dos melhores momentos dos dias no paraíso e já fazendo planos para a próxima visita.

Viagem para a Ilha de Anguilla

Além de solicitar autorização de entrada no site www.ivisitanguilla.com, os visitantes que viajam ao destino são testados na chegada e devem apresentar um teste negativo para a covid-19 (PCR, NAAT, RNA ou antígeno) feito antes da viagem. Ainda assim, comprovante de vacinação completa contra a covid-19 deve ser apresentado. As seguintes vacinas são aceitas: Pfizer/BioNtech, também conhecida como Comirnaty; Oxford/AstraZeneca, também conhecida como Vaxzevria; Janssen/Johnson & Johnson; Moderna; Sinopharm; Sinovac (também conhecida como CoronaVac); Covaxin; e Novavax.

