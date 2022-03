Redação

23/03/2022 | 20:55



Diferentemente do que ocorre em países como Noruega, Suécia e Canadá, não é possível observar a aurora boreal no Brasil. O hemisfério sul até possui um fenômeno parecido, chamado aurora austral, que acontece em regiões como Austrália, Ilhas Falkland, Tasmânia e Nova Zelândia.

Por que não se vê aurora boreal no Brasil

Para o brasileiro Marco Brotto, conhecido como O Caçador de Aurora Boreal, a beleza dos dois fenômenos (aurora boreal e aurora austral) é indescritível. Em ambas as situações é preciso averiguar as condições climáticas para aumentar as chances de presenciar as luzes.

A existência da aurora boreal, por exemplo, depende da atividade dos raios solares, do impacto das partículas de vento solar e também do campo magnético terrestre.

“Eu achava, como muitos, que o fenômeno era uma atração turística. Mas as buscas são muito difíceis. Por isso, me especializei em ajudar as pessoas a encontrar essas luzes. Quem sonha com a aurora boreal precisa buscar especialistas para conseguir vê-las”, diz Brotto.

O Caçador de Aurora Boreal relata que os brasileiros são fãs de aurora boreal e um dos principais povos a procurar locais para visualização. “As mulheres são as maiores fãs e correspondem a mais de 80% dos turistas nas minhas expedições. Todas em busca de realizar um sonho que, infelizmente, não é possível no Brasil”, destaca.

